Millennial-Chefs feiern sich auf Tiktok – sind sie besser als Boomer-Chefs?

So erzählt eine 31-jährige Hotel-Managerin: «Wenn ich den Raum betrete, muss niemand strammstehen und auch nicht das Handy weglegen.» Die Leute würden sonst einfach dauernd zur Toilette gehen, um am Handy zu sein. Es sei übrigens viel aufwendiger, die Mitarbeitenden zu kontrollieren. Wenn es doch einmal ein Problem gebe, spreche sie es auf einer mitfühlenden Ebene an. «Das ist mein Job. Es ist gar nicht so schwierig!»