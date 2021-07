Umfrage : Millennials und Generation Z sorgen sich um Klimawandel

Im weltweiten Vergleich beunruhigt der Klimawandel die jungen Schweizerinnen und Schweizer mehr als ihre Altersgenossen in anderen Ländern.

Befriedigung am Arbeitsplatz ist für die junge Generation laut einer Deloitte-Umfrage wichtig. Die Angst vor Arbeitslosigkeit schwingt jedoch mit. (Archivbild)

Die jungen Schweizerinnen und Schweizer sehen im Klimawandel die grösste Herausforderung für die Menschheit. Sie sorgen sich im weltweiten Vergleich deutlich mehr um dieses Thema als ihre Altersgenossen in anderen Ländern.

Im globalen Vergleich dominiert bei den Millennials das Thema Gesundheitspflege und Krankheitsprävention. Erst an dritter Stelle kommt bei diesen jungen Leuten der Klimawandel. Bei der Generation Z ist der Klimawandel auch global das Top-Thema. Sorgen bereitet beiden Gruppen die Angst vor Arbeitslosigkeit.

Wenig Vertrauen in die Wirtschaft

Schweizer Millennials haben im Vergleich zu ihren Altersgenossen weltweit weniger Vertrauen in die Wirtschaft. Sie beurteilen die Tätigkeit der Unternehmen gegenüber Gesellschaft und Umwelt kritischer. In den nächsten 12 Monaten sehen sie die wirtschaftliche Situation im Land deutlich skeptischer als in früheren Jahren.