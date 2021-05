Mitglied von Kultband tot - Milli-Vanilli-Sänger am Coronavirus gestorben

Davis war nicht Teil der originalen Besetzung. Fab Morvan (Mitte) performte Ende der Achtziger Hits wie «Girl You Know It's True» oder «Baby Don't Forget My Number» gemeinsam mit Rob Pilatus – bis herauskam, dass die beiden nur Playback sangen. Die Songs wurden unter anderem von John Davis eingesungen.

Milli Vanilli: Sänger Fab Morvan (links) und der am Montagabend am Coronavirus verstorbene John Davis bei einem gemeinsamen Auftritt.

John Davis ist tot. Der aus dem deutschen Fürth stammende Sänger von Milli Vanilli ist am Montagabend im Alter von 66 Jahren gestorben. Dies bestätigt seine Tochter Jasmin auf Facebook. «Leider verstarb mein Vater heute Abend am Coronavirus. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik.»

Unter einem Video des Sängers, in dem er bei einem Live-Auftritt «Hallelujah» performt, schreibt sie weiter: «Er gab der Welt so viel! Bitte gebt ihm eine letzte Runde Applaus. Wir werden ihn sehr vermissen.»

Milli Vanilli machte Ende der Achtziger mit Hits wie «Girl You Know It's True» oder «Baby Don't Forget My Number» auf sich aufmerksam. Die beiden Frontmänner Fab Morvan und Rob Pilatus sangen allerdings nicht immer nur selbst, was erst später – bei einem Live-Auftritt, als auf einmal das Playback ausfiel – herauskam und zu einem öffentlichen Skandal führte. Milli-Vanilli-Produzent Frank Farian gab 1990 öffentlich zu, dass seine Band stets nur zu Playback die Lippen bewege und unter anderem John Davis die Songs einsinge.