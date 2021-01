Johann Rupert : Milliardär aus Südafrika sichert sich Impfstoff und fliegt in die Schweiz

Johann Rupert, milliardenschwerer Unternehmer, konnte sich kurz nach dem Impfstart im Kanton Thurgau impfen lassen. Er flog dafür mit seinem Privatjet extra in die Schweiz.

Zunächst versuchte er es in einer Klinik in Luzern, dann wurde er im Kanton Thurgau fündig: Johann Rupert, schwerreicher Unternehmer und Mehrheitsbesitzer des Luxusimperiums Richemont, wohnhaft im Südafrika, wollte unbedingt eine Corona-Impfung erhalten. Also stieg der reichste Mann (8 Milliarden Dollar Vermögen) Südafrikas in seinen Privatjet und reiste in die Schweiz, wie der «Tagesanzeiger» schreibt. Kurz nach dem offiziellen Impfstart des Kantons Thurgau am 12. Januar, konnte er sich schliesslich impfen lassen. Dies, obwohl er mit 70 Jahren nicht zur Gruppe der über 75-Jährigen gehört, die in der Schweiz prioritär geimpft wird.