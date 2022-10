Red-Bull-Boss: Milliardär Dietrich Mateschitz ist mit 78 Jahren verstorben 

Auch baute Mateschitz ein grosses Sport-Imperium auf. Da war beispielsweise die Sparte Extremsport. Ausserdem gehörten ihm das Red-Bull-Team in der Formel 1 um den zweifachen Weltmeister Max Verstappen und auch im Fussball investierte Red Bull zig Millionen in den Sport (RB Salzburg, RB Leipzig und noch weitere Vereine weltweit). Nur wegen des Geldes hat er jedoch nie etwas getan. Das verriet der Österreicher einst: «Das Geld stand immer an letzter Stelle der motivierenden Dinge. Für mich war die Triebfeder immer Freiheit und Unabhängigkeit und Freude an meinen Projekten.»