Vorschlag des Tesla-Gründers : Milliardär Elon Musk macht sich mit «Friedensplan» für Ukraine zum Gespött

Mit einem getwitterten Vorschlag, wie in der Ukraine Frieden geschaffen werden könnte, hat sich Tesla-Gründer Elon Musk in die Nesseln gesetzt. Sowohl die Politik wie auch die Web-Community reagierten mit Unverständnis, Häme oder Spott.

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit einem Plan für «Frieden» in der Ukraine und einer Twitter-Abstimmung über seine Vorschläge die Wut der ukrainischen Regierung und Bevölkerung auf sich gezogen. Der Chef des US-Elektroautobauers Tesla und reichste Mensch der Welt liess seine mehr als 107 Millionen Followerinnen und Follower auf Twitter am Montag über einen Vier-Punkte-Plan abstimmen, der unter anderem neue Abstimmungen in den von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine unter UN-Aufsicht vorschlägt.