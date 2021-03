Trauer in Frankreich : Milliardär Olivier Dassault stirbt bei Helikopterabsturz

Der Helikopter mit dem französischen Politiker Olivier Dassault an Bord stürzte am Sonntag bei Deauville ab. Staatspräsident Emmanuel Macron würdigte ihn auf Twitter als Mann mit vielen Talenten.

Dassault (2. von links) gehörte der Republikanischen Partei (LR) an und sass für sie in der Nationalversammlung.

Am 7. März 2021 ist der französische Milliardär und Politiker Olivier Dassault bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen.

Der französische Milliardär und Politiker Olivier Dassault ist bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf Ermittlerkreise berichtete, sei sein Hubschrauber am Sonntag gegen 18 Uhr in der Nähe von Deauville in der Normandie verunglückt. Auch der Pilot soll bei dem Absturz ums Leben gekommen sein.