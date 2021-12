600’000 US-Dollar – Milliardär will nicht mehr Mormone sein und spendet an LGBT-Vereinigung

Die «Church of Latter Day Saints» mit Hauptsitz in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ist um ein Mitglied ärmer.

Wer Rang und Namen im Bundesstaat hat, gehört für gewöhnlich der «Church of Latter Day Saints» an.

Das Vermögen von Jeff Green wird auf fünf Milliarden US-Dollar (4,6 Milliarden Schweizer Franken) geschätzt. Damit ist er der reichste Mann im US-Bundesstaat, der das spirituelle und administrative Zentrum der Kirche der Mormonen beheimatet. Viele in der Bevölkerung gehören dieser an, Jeff Green nun offiziell jedoch nicht mehr. «Ich finde, die Kirche der Mormonen hat den globalen Fortschritt in Sachen Frauenrechte, Bürgerrechte und Rassengleichheit sowie LGBTQ+-Themen verhindert.» Neben seinem Austritt hat der Geschäftsmann zudem mehrere Hunderttausend Dollar an LGBTQ-Organisationen gespendet, wie er am Montag bekannt gegeben hat.