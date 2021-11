Abstimmungskampf : Milliardäre engagieren sich gegen Covid-Gesetz

Seinen Kampf gegen die Corona-Politik des Bundesrats lässt sich das Komitee «Gesund und frei» 1,3 Millionen Franken kosten. Mit dabei: die Milliardäre Simone und Urs Wietlisbach aus Schindellegi.

Wie viel Geld Komitees für Abstimmungskämpfe in die Hand nehmen, ist normalerweise ein Geheimnis. Jetzt hat aber die Unternehmerin Simone Wietlisbach hat den Schleier gelüftet: In einem Interview mit dem Finanzportal «Inside Paradeplatz» verriet die Unternehmerin, dass ihr Komitee «Gesund und frei» 1,3 Millionen Franken für die Werbung gegen das Covid-Gesetz beisammen hat.

Einleitungstext abgeändert

Der Journalist Lukas Hässig, der «Inside Paradeplatz» betreibt, war sich bewusst, dass es sich um brisante News handelt , weshalb er in den Einleitungstext schrieb , dass die in Schindellegi wohnhaften Wietlisbachs viel Geld in den Abstimmungskampf stecken . Kurz nach Veröffentlichung verschwand aber die Passage.