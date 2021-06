Belize : Milliardärs-Schwiegertochter gibt zu, US-Polizisten erschossen zu haben

In Belize wurde ein US-Polizist erschossen aufgefunden. Zuvor war er bei einem Trinkspiel mit einer Milliardärs-Schwiegertochter gesichtet worden. Nun hat die Frau zugegeben, dass die beiden an seiner Waffe hantierten, bis sie versehentlich losging.

Der 42-jährige US-Polizist Henry Jemmot war in Belize erschossen aufgefunden worden.

Die Milliardärs-Schwiegertochter Jasmine Hartin war in ein Trinkspiel mit einem US-Polizisten auf einer Insel in Belize verwickelt. Der Polizist war an dem Abend erschossen aufgefunden worden, Hartin musste gegenüber den Behörden aussagen.