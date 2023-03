«Milliarden für Liqudität, aber nichts für die Angestellten» – Personalvertreter fordert Hilfe

Sie sind von der Credit-Suisse-Krise am direktesten betroffen: Bank-Angestellte beim Paradeplatz in Zürich.

Herr von Felten, die Rede ist von bis zu 10’000 Stellen, die bei der Credit Suisse abgebaut würden. Was schätzen Sie? Das ist Kaffeesatz-Lesen. Sicher sind es deutlich mehr als die 2000, welche die Credit Suisse im letzten Herbst angekündigt hat. Wenn die beiden Grossbanken zusammengehen, dann trifft es übrigens auch die Angestellten der UBS. Insgesamt haben die beiden Banken gegen 40’000 Angestellte in der Schweiz.

Wessen Fehler?

2008 nach der UBS-Rettung hat man gesagt, das dürfe nie wieder passieren. Jetzt haben wir wieder diese Situation. 17’000 Personen arbeiten bei der Credit Suisse in der Schweiz, sie machen einen guten Job und tragen zum Erfolg bei. Die Schwierigkeiten kommen aus anderen Abteilungen, aus dem Investmentbanking zum Beispiel. Das Top-Management hat in den vergangenen Jahren versagt und muss jetzt unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden. All die Regulierungsmassnahmen, die nach 2008 ergriffen wurden, haben offenbar nicht dazu beigetragen, dass man die Sache in den Griff bekommt. Es wurde grob fahrlässig gehandelt, und die Aufsicht hat versagt. Nun zahlen die Angestellten die Zeche, und mit ihnen die Allgemeinheit. Denn ein Stellenabbau im grossen Umfang wird volkswirtschaftliche Spuren hinterlassen.