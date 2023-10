Milliarden mit Abnehmpillen – auch Oprah Winfrey schwenkt um

So funktioniert Wegovy

Wegovy wirkt anhand des Wirkstoffs Semaglutid, dabei handelt es sich um einen GLP-1-Rezeptoragonist. GLP-1 ist ein natürliches Hormon im Körper, das den Appetit reguliert und ein Sättigungsgefühl erzeugt. Wegovy kann bei Menschen ab einem BMI von 30 eingesetzt werden, teils aber auch bei Personen mit einem BMI von 27, die in Folge der Fettleibigkeit an Gesundheitsproblemen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Atemnot leiden. In der Schweiz ist es seit Februar 2022 zugelassen, allerdings mit einer niedrigeren Wirkstoffkonzentration und unter dem Namen Ozempic.