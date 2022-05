Hansjörg Wyss: Milliarden-Spende für Umwelt – so tickt der Schweizer, der wohl Chelsea kauft

1 / 4 Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss und … Tamedia AG … dessen Partner Todd Boehly haben das Rennen um den FC Chelsea gewonnen. imago images/ZUMA Wire Für Riesen-Aufruhr sorgte derweil ein Last-Minute-Angebot der Ineos-Holding-Gesellschaft um den Patron Jim Ratcliffe. imago images/HochZwei

Darum gehts Der FC Chelsea hat offenbar einen neuen Besitzer.

Ein Konsortium um den Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss soll den Zuschlag bekommen haben.

20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zum Mega-Deal.

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss wird wohl neuer Besitzer des FC Chelsea. Ein Konsortium um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und eben Wyss hat anscheinend das Rennen um den englischen Fussballclub gewonnen. Das berichtete am Freitagabend das «Wall Street Journal». Gegenüber dem «Blick» bestätigten Quellen diese Meldung.

Doch wer ist dieser 86-Jährige? Mit wem zusammen kauft er den Premier-League-Club? Und was hat es mit dem Last-Minute-Angebot von Lausanne-Besitzer Jim Ratcliffe auf sich? Wir beantworten dir die wichtigsten Fragen.

Ist der Deal bereits fix?

Nein. Der FC Chelsea steht vor dem Verkauf an ein Konsortium um den amerikanischen Unternehmer Todd Boehly und den Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss. Der Deal soll einen Wert von über 4,3 Milliarden Franken haben. Wie die Zeitung weiter schreibt, beginnen nun «exklusive Verhandlungen» mit dem Club, auch die britische Regierung sowie die Premier League müssen zustimmen. Die Erlaubnis des Staates ist nötig, weil das Vermögen des bisherigen Club-Besitzers Roman Abramowitsch eingefroren ist. Die Gespräche sollen in den nächsten fünf bis sieben Tagen stattfinden. In dieser Zeit muss eine exklusive Einigung ratifiziert werden. Sollte dies nicht passieren, würde ein anderer Bewerber nach vorn rücken.

Hat sich Roman Abramowitsch für den Käufer entschieden?

Nein. Die New Yorker Handelsbank Raine war dafür zuständig, ein Angebot unter den Bewerbern auszuwählen. Sie überwachte den Kauf von Anfang an und reduzierte zunächst die Bewerber. Zu diesen gehörte neben dem Konsortium um Boehly auch eine Gruppe um den britischen Geschäftsmann Martin Broughton, zu dessen Konsortium auch Formel-1-Star Lewis Hamilton und Tennisspielerin Serena Williams gehörten. Für Riesen-Aufruhr sorgte auch ein Last-Minute-Angebot der Ineos-Holding-Gesellschaft um den Patron Jim Ratcliffe. Dem 69-Jährigen gehören auch Ligue-1-Club Nizza, Lausanne und die Radstar-Equipe Ineos mit Egan Bernal, Geraint Thomas und Michal Kwiatkowski. Seit 2020 ist Ineos zudem Partner des Formel-1-Teams Mercedes.

Warum sorgte das Angebot für Aufruhr?

Weil das Angebot viel höher ist als alle anderen. So gab die Ineos-Holding-Gesellschaft bekannt, dass sie 4,25 Milliarden Pfund, was mehr als fünf Milliarden Franken entspricht, für den Verein bietet. Der Deal würde dem Club verteilt über die nächsten zehn Jahre Investitionen von mehr als zwei Milliarden Franken garantieren. Das übrige Geld wäre für eine gemeinnützige Stiftung zur Hilfe der Ukraine-Kriegsopfer geplant. Das Mega-Angebot kam aber wahrscheinlich zu spät. Das schreibt etwa die «Times». Oder doch nicht? Am Samstagmorgen vermelden verschiedene britische Medien, dass das Rennen noch nicht vorbei ist. «The Athletic» meint zum Beispiel: «Das Angebot von Jim Ratcliffe wurde nicht ausgeschlossen und direkt an die Raine Group geschickt.»

Aber zurück zu Boehly und Wyss – wer ist das überhaupt?

Nun – es sind sehr, sehr reiche Menschen. Hansjörg Wyss (86) ging vor wenigen Monaten gegenüber dem «Blick» an die Öffentlichkeit und bekundete das Interesse an Chelsea. Er hat ein Vermögen von rund fünf Milliarden Franken. Er, der als Philanthrop gilt, stammt ursprünglich aus Bern. Reich wurde er mit Synthes, einem Medizintechnikunternehmen. Über Zufälle wurde er Präsident der Firma. Durch den Verkauf von Synthes-Aktien 2012 an Johnson & Johnson, ebenfalls eine Pharmafirma, wurde er auf einen Schlag um viele Milliarden reicher. Der 86-Jährige gilt als zurückhaltend. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» meinte er 2015: «Ich zähle mein Geld nicht jeden Tag.»

Todd Boehly ist ein US-amerikanischer Geschäftsmann. Er ist Mitbesitzer der Los Angeles Dodgers und auch Miteigentümer der Los Angeles Sparks. Sein Vermögen wird auf rund 4,5 Milliarden Franken geschätzt. Bereits 2019 wollte er Chelsea kaufen, Abramowtisch lehnte damals ein Kaufangebot jedoch ab. Des Weiteren zählen zum Konsortium Jonathan Goldstein, ein britischer Geschäftsmann, und Dodgers-Mitbesitzer Mark Walter. Rückendeckung gibt es auch von der US-Investmentfirma Clearlake Capital.

Gibt es auch unschöne Dinge über die reichen Männer?

Wenig, sehr wenig. So spendet vor allem Hansjörg Wyss sehr viel Geld. 2018 sorgte der Berner für weltweites Aufsehen, als er bekannt gab, eine Milliarde Franken seines Vermögens für die Umwelt zu spenden. Und das war nicht alles. Wyss spendete immer wieder an Städte, an Einzelpersonen, an Nonprofits und an Schulen. Seiner Heimatstadt Bern gab er auch schon mehrere Millionen Franken.

Ebenso spendete Wyss 208 Millionen an die Wahlkampagne der US-Demokraten. Das Geld wurde aufgewendet, um Präsidentschaftskandidat Joe Biden zu unterstützen. Der Schweizer, der in Wyoming lebt, hat aber weder eine Greencard noch einen US-Pass. Das bedeutet, er hätte gar nicht so grosse Summen in den Wahlkampf einspeisen dürfen. Nach einem entsprechenden Bericht der «New York Times» wurde gegen den Berner Beschwerde eingereicht. Konsequenzen gab es bisweilen keine.

Also alles gut?

Nun ja. 2011 erhob eine Ex-Mitarbeiterin der Firma Synthes, Jackie Long, Anschuldigungen: Hansjörg Wyss soll seine Ex-Freundin und ehemalige Mitarbeiterin sexuell genötigt haben und gewalttätig geworden sein. «Er griff mich sexuell an, ich schrie, um ihn zu stoppen», zitiert das US-amerikanische Magazin «The Daily Caller» aus der Anzeige, die Long 2011 bei der Polizei einreichte. 2013 unterschrieb Hansjörg Wyss einen Vergleich über 1,5 Millionen Franken, um die Klage seiner Ex-Freundin beizulegen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Was kommt auf Chelsea zu?

Der Verein von Teammanager Thomas Tuchel bestreitet den Spielbetrieb derzeit mit einer Sonderlizenz der Regierung. Zuletzt hatte Antonio Rüdiger seinen Abschied im Sommer verkündet. So darf der Club aktuell keine Transfers tätigen und keine Verträge verlängern. Die Eigentümer müssen sich also schnell an die Arbeit machen.