Alkohol-Warnhinweise und Schockbilder: Wirtschaft warnt vor Verlusten

Irland will Warn-Hinweise und Schocketiketten auf Alkoholflaschen wie bei Zigarettenschachteln. Auch in Restaurants soll es Schilder geben, auf denen steht, dass Alkohol zu Leber- und Krebserkrankungen führen kann.

Das sagen Bierbrauer

Das sagen Winzer

Bachofner schätzt den Umsatz mit Schweizer und Importwein auf etwa drei Milliarden Franken. In der Schweiz gebe es etwa 9000 Winzer und 15’000 weitere Arbeitsplätze in der Weinverarbeitung. Für diese Menschen wolle er sich einsetzen.

Weltweit fehle es vielen Menschen an einer Weinkultur wie in der Schweiz. «Hier gehört ein Glas Wein zum Essen oder am Feierabend dazu», so Bachofner. Deshalb glaube er nicht, dass das Parlament Warnhinweise und Schockbilder akzeptieren würde. «Wir wollen keinen Alkoholmissbrauch, aber eine Lösung, die an die Schweizer Kultur angepasst ist», so Bachofner.