«Stranger Things»-Star: Millie Bobby Brown macht mit ihrem Freund Ferien in der Schweiz

Die 18-Jährige postete am Mittwoch eine Fotostrecke aus dem Ferienort Gstaad.

Die Schweiz ist ein Mekka für Naturliebhaber aus der ganzen Welt. Wer aktuell einen Blick in Millie Bobby Browns Instagram-Account wirft, erkennt, dass auch der Serienstar aus Grossbritannien dazu zählt. In ihrem jüngsten Post zeigt sich die 18-Jährige nämlich beim Wandern – und Schmusen – in Gstaad im Berner Oberland.