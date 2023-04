Romantisch am Strand: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben sich verlobt

Während die 19-Jährige schwärmt: «Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle», schreibt ihr Liebster lediglich: «Für immer».

Nun steht das nächste Kapitel ihrer Liebe an: Sie haben sich verlobt.

Bei «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Auf Instagram hat die 19-jährige Schauspielerin ein Bild geteilt, das sie an einem Strand in den Armen ihres Partners Jake Bongiovi zeigt. Erkennbar trägt Brown am Ringfinger ihrer linken Hand einen prominent platzierten Ring.