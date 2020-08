Grossbritannien : Millionärin räumt weiter Regale ein

Elaine Thompson aus Killingworth in Grossbritannien hat vor 25 Jahren Millionen im Lotto gewonnen und arbeitet noch immer in ihrem Supermarkt-Job.

Die 64-Jährige gewann vor 25 Jahren umgerechnet rund 3 Millionen Euro in der Britischen Lotterie. Ihren Job hat sie aber behalten – sie wolle ihren Kindern ein gutes Vorbild sein, sagt sie.

Die Millionärin arbeitete sogar während des Lockdowns, obwohl sie an Asthma leidet. Da sie Kundenkontakt aufgrund ihrer Erkrankung vermeiden musste, machte sie eben die Nachtschichten.

«Manchmal während des Lockdowns war es ziemlich schwer. Ich bin zur Arbeit gefahren und habe mich gefragt, was ich da eigentlich mache. Aber ich wollte es durchziehen», sagt Thompson. «Es ist wichtig, dass Kinder einen hart arbeiten sehen. Nur so wird was aus ihnen.»