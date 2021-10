Gebeutelte Autoindustrie : Millionen Autos können wegen Chipmangel nicht gebaut werden

Diverse Hersteller drosseln deswegen die Produktion und können Fahrzeuge nicht fertigstellen. Der vorhergesagte Absatz-Einbruch wird grösser, als bisher angenommen.

Die Krise in der Automobilindustrie aufgrund des Mangels an Halbleitern und anderen Vorprodukten wie Stahl spitzt sich zu. «Wir gehen davon aus, dass zehn bis elf Millionen Fahrzeuge in diesem Jahr nicht gebaut werden können», sagte Albert Waas von der Beratungsgesellschaft Boston Consulting der «Welt am Sonntag». Zu einer ähnlich düsteren Prognose kommt auch die Beratungsgesellschaft PwC. Für das kommende Jahr rechnet Boston Consulting nun global mit einem Minus von fünf Millionen Autos.