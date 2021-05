Polizeiopfer Andre Hill : Millionen-Entschädigung für Familie von Afroamerikaner

Der unbewaffnete Andre Hill wurde letztes Jahr von einem weissen Polizisten mit vier Schüssen getötet. Die US-Stadt Columbus bezahlt der Familie des Opfers nun zehn Millionen Dollar Entschädigung.

Der 47-jährige Andre Maurice Hill wurde am 22. Dezember 2020 in Columbus, im Bundesstaat Ohio, mit vier Schüssen getötet – obwohl er unbewaffnet war.

Der Tötung des Afroamerikaners durch einen weissen Polizisten hatte in der Stadt zu Protesten gegen Gewalt an Schwarzen geführt.

Nach dem Tod des Afroamerikaners Andre Hill bei einem umstrittenen Polizeieinsatz in den USA hat sich die Stadt Columbus mit der Familie des Opfers auf eine Entschädigung von zehn Millionen Dollar geeinigt. «Kein Geldbetrag wird Andre Hill jemals zu seiner Familie zurückbringen, aber wir glauben, dass dies ein wichtiger und notwendiger Schritt in die richtige Richtung ist», sagte der Anwalt der Stadt im Bundesstaat Ohio, Zach Klein, am Freitag US-Medienberichten zufolge.