Gaming-Marathon: Millionen Gamer weltweit schauen momentan nach Bern

Eindrücke und Impressionen von der Gamer-Gilde sowie den Organisatoren in der Erupt Lounge in Bern.

Echo Esports ist ein E-Sport-Team bestehend aus Mitgliedern in ganz Europa. Ihr Ziel: die erste Gilde zu sein, die die neue Erweiterung zum Multiplayer-Rollenspiel «World of Warcraft» beendet. Mit gutem Schweizer Internet und einer ausgestatteten Location wie der Erupt Lounge in Bern will sich das Team am «Race to World First» den Weltmeistertitel zum dritten Mal holen.