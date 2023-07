Falsch entsorgt: Millionen Kaffeekapseln landen im Müll

Dabei ist ihre Energiebilanz nicht so schlecht, besagen Studien.

In der Schweiz werden Millionen Kaffeekapseln im normalen Abfall entsorgt, statt recycelt.

Alu-Kaffeekapseln werden oft im normalen Abfall entsorgt, anstatt separat gesammelt und recycelt zu werden. Die Anzahl der in der Schweiz falsch entsorgten Alu-Kapseln bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich, schreibt die «SonntagsZeitung» . Im Vergleich zu Pet-Flaschen und Glas ist bei Alukapseln die Recyclingquote mit 64 Prozent deutlich tiefer. Damit kommen nur zwei Drittel aller in der Schweiz gebrauchten Kapseln zurück ins Recycling. Eine von drei Kapseln landet im Hausmüll.

Besonders Kapseln, respektive Pads, die in Büros verwendet werden, haben eine tiefe Recyclingquote. Bei den Nespresso-Pads beträgt diese nur 30 Prozent. Die Alu-Kapseln geraten zunehmend in den Fokus der Politik, da in der EU ein Gesetzesentwurf diskutiert wird, der sowohl Alu- als auch Plastikkapseln verbieten möchte.