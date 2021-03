Bürgerkrieg : Millionen Menschen im Jemen droht der Hungertod

Familien schlafen unter Ästen. Jungs müssen sich bewaffneten Gruppen anschliessen, Mädchen sich prostituieren: Das Leid der Menschen im Jemen riesig. Nun sollen bei einer Konferenz neue Mittel zusammenkommen.



Die Vereinten Nationen fürchten eine grosse Hungersnot im Bürgerkriegsland Jemen. Schon jetzt seien fast 50’000 Menschen dem Hungertod nahe, berichtete das UN-Nothilfebüro (OCHA) am Montag. 400’000 Kinder unter fünf Jahren seien akut unterernährt und könnten ohne dringende Hilfe bald sterben. Um die Menschen zu retten und Millionen weitere vor einer ähnlich prekären Situation zu bewahren, brauchen die Vereinten Nationen in diesem Jahr 3,85 Milliarden Dollar (3,15 Milliarden Euro). Möglichst viel davon sollte an diesem Montag bei einer virtuellen Geberkonferenz zusammenkommen. Deutschland beteiligt sich daran.