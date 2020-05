Indien und Bangladesch

Millionen Menschen wegen Superzyklon «Amphan» in Gefahr

Am Mittwoch soll der Zyklon «Amphan» in Indien und Bangladesch auf Land treffen. Meteorologen warnen vor Überschwemmungen und Verwüstungen.

Ein riesiger Zyklon bedroht die Bevölkerung in Indien und Bangladesch. Medienberichten zufolge soll der Superzyklon «Amphan» am Mittwoch auf die Küste zwischen dem ostindischen Bundesstaat Westbengalen und Bangladesch treffen. Wie «wetteronline» schreibt, werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erwartet. Aufgrund einer meterhohen Sturmflut ist mit massiven Überschwemmungen und schweren Verwüstungen zu rechnen.

In Indien hat man deshalb begonnen, Zehntausende Menschen an der Ostküste zu evakuieren. Und auch die Behörden in Bangladesch wollen mehr als zwei Millionen Menschen in Sicherheit bringen. Wie der Chef der indischen Katastrophenhilfe aber sagt, sei es sehr schwierig und eine grosse Herausforderung, bei der Evakuierung auf genügend Abstand zu achten und die Corona-Massnahmen einzuhalten.