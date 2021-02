Damit werden Hilfsgelder für den vom Schneesturm in Mitleidenschaft gezogenen Bundesstaat frei.

Nach den Schneestürmen in Texas sind Millionen Haushalte vom Wasser abgeschnitten.

In Spitälern werden Patienten angewiesen, nicht mehr zu duschen – so wenig Wasser hat es.

Joe Biden hat den Katastrophenzustand ausgerufen und finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt.

US-Präsident Joe Biden hat den Bundesstaat Texas zum Katastrophengebiet erklärt. Das berichtet CNN , das sich auf eine Erklärung des Weissen Hauses von Samstagmorgen Ortszeit stützt. Texas wurde diese Woche von einem heftigen und von den Meteorologen in dieser Stärke nicht erwarteten Schneesturm heimgesucht. Dieser liess vier Millionen Menschen ohne Strom zurück.

Noch immer kämpfen über 15 Millionen Menschen mit Problemen bei der Wasserversorgung. Gemäss Informationen der «Washington Post» sind Stand Freitag 30 Personen durch die Eiseskälte ums Leben gekommen. Im ganzen Land sind aufgrund der Schneestürme 58 Menschen gestorben. Der texanische Senator und ehemalige republikanische Präsidentschafts-Kandidat Ted Cruz geriet in die Kritik , als er mitten in der Katastrophe eine Flugreise nach Mexiko unternahm.

Insbesondere die Gesundheitsversorgung leidet unter den Folgen der Eiseskälte. Über den gesamten Bundesstaat hinweg kam es in Spitälern zu Stromausfällen und Wasserknappheit. Patienten in kritischem Zustand wurden eiligst in andere Spitäler verlegt. Das berichtet die «New York Times».