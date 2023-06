Wimbledon: Rekordpreisgeld für die Tennis-Stars

Nach dem French Open ist vor Wimbledon. Bei der diesjährigen Ausgabe des Rasen-Klassikers kassieren die Tennis-Stars ein Preisgeld in Rekordhöhe. Total werden heuer umgerechnet rund 51 Millionen Franken an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet. Dies verkündeten die Organisatoren am Mittwoch. Die Preisgelder 2023 belaufen sich damit auf 11,2 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Für den Wimbledon-Champion gibts sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jeweils 2,68 Millionen Franken. Doch auch die Teilnahme an der ersten Runde lohnt sich. Dafür gibts stolze 62'794 Franken. Zum Vergleich: Beim aktuell laufenden WTA-250-Turnier in 's-Hertogenbosch, würde die Schweizer Überraschungsfrau Céline Naef sogar bei einem Titelgewinn «nur» rund 31'000 Franken kassieren. (flo)