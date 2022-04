Haushaltsabgaben für Radio und TV: Millionen-Reserven bei Serafe – sinken bald die TV-Gebühren?

Insgesamt hat Serafe 23 Millionen mehr eingenommen, als an die Betriebe ausgeschüttet wurde. Damit wachsen die Reserven auf 438 Millionen Franken an.

1,25 Milliarden davon gingen an die SRG, weitere 81 Millionen wurden an private Radio- und Fernsehstationen ausgeschüttet.

Der Reservetopf der Fernseh- und Radiogebühren wuchs 2021 um 23 Millionen Franken an.

Die Firma Serafe, die in der Schweiz für die Erhebung der Radio- und Fernsehgebühren zuständig ist, vermeldet für das Jahr 2021 Einnahmen in der Höhe von 1,399 Milliarden Franken. Das Bundesamt für Kommunikation meldet für den gleichen Zeitraum Aufwendungen in der Gesamthöhe von 1,376 Milliarden Franken. Dieser Überschuss von 23 Millionen Franken lässt die Reservegelder im Gebührentopf auf insgesamt 438 Millionen ansteigen, womit diese fast ein Drittel der jährlichen Serafe-Einnahmen decken.