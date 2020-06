«Wo ist unser Anführer? Wo?»

Millionen schauen sich gerade Dwayne Johnsons emotionale Rede an

Dwayne «The Rock» Johnson wirft in seinem neuesten Instagram-Post US-Präsident Donald Trump fehlende Führungsqualitäten vor. Im Video schlägt der 48-jährige Schauspieler aber auch leise Töne an.

Dwayne «The Rock» Johnson veröffentlichte am Donnerstagmorgen ein Video auf Instagram, in dem er US-Präsident Donald Trumps (73) Art, das Land während der aktuellen sozialen Unruhen zu führen, anprangert. Oder eher: die Art, wie er es eben nicht führt. Der 48-jährige Johnson beginnt seine 8-minütige Rede mit einer einfachen Frage: «Wo ist unser Leader, wenn unser Land auf den Knien kriecht, wenn es verletzt, wütend, von Schmerzen geplagt ist?»

Alles, was die Amerikanerinnen und Amerikaner in dieser schweren Zeit bräuchten, sei, dass man sie anhöre. «Wo ist unser mitfühlender Leader, der uns sagt, dass wir aufstehen dürfen, dass er uns beisteht?» Donald Trump müsse doch bloss allen versichern, dass er alles tun werde, um Veränderung herbeizuführen.

«The Rock» for President?

Dwayne Johnson ist wütend: «Wer bitte geht militärisch gegen die eigenen Leute vor?» Der Schauspieler schlägt aber auch leise Töne an. Er dankt allen Demonstrierenden weltweit, die sich solidarisch mit den USA auf die Strasse begeben haben. Während Johnson in die Kamera spricht, legt er immer wieder gewichtige Pausen ein und wiederholt publikumswirksam die einprägsamste Passage, in der er Trump direkt anspricht: