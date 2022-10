«Typisch Amerika»: Millionen-Strafe für Holcim – darum verteilen die USA weltweit Bussen

Eine Holcim-Tochter zahlt in den USA 778 Millionen Dollar, weil sie in Syrien Schutzgeld an Terroristen gab.

Die Holcim-Tochter Lafarge bekannte sich vor einem US-Gericht schuldig, in Syrien Schutzgeld an Terrorgruppen bezahlt zu haben. Lafarge SA einigte sich mit der US-Justiz auf eine Busse von 778 Millionen Dollar, womit das Verfahren eingestellt wurde ( 20 Minuten berichtete ).

Warum entscheidet ein US-Gericht über den Fall?

Hätte Holcim das anfechten können?

«Nein, keine Chance. Wenn sie es nicht akzeptiert hätten, wäre es zu einem Strafverfahren in den USA mit einem Geschworenengericht gekommen», so Pieth. Das wäre dann ein riesiges Verfahren mit vielen Unwägbarkeiten. Das Gericht hätte die Strafe etwa auf zwei Milliarden Dollar verdoppeln können. «Dieser Vergleich ist viel berechenbarer für Holcim», sagt Pieth.

Wer bekommt nun dieses Geld?

Warum entscheidet nicht ein Schweizer Gericht über den Fall?

Und warum sind nicht Frankreich oder Syrien zuständig?

In Frankreich gibt es auch ein Verfahren in der Sache, das aber noch nicht beendet ist. Syrien hat wegen des Kriegs keine funktionierende Justiz mehr, so Pieth. Aber eigentlich wären seiner Ansicht nach in einem solchen Fall alle Staaten weltweit zuständig. Weil es sich um ein Maximaldelikt handle, gelte das Weltrechtsprinzip. Denn die Holcim-Töchter bekannten sich der Unterstützung von Terroristen schuldig, für Pieth war es aber viel schlimmer: «Lafarge hat nicht nur Terroristen finanziert, sondern war Gehilfe zum Völkermord, das ist etwas vom Schlimmstmöglichen. In der syrischen Gegend haben die Empfänger des Geldes von Lafarge Leute ermordet, entführt und vergewaltigt», so Pieth.