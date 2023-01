Sébastien Haller spricht über Hodenkrebs-Erkrankung

Sébastien Haller : Millionen-Stürmer feiert Comeback nach Chemotherapie und Krebs-Ops

Er ist zurück auf dem Fussballplatz. Das Comeback des Dortmunder Angreifers, der im Sommer an Hodenkrebs erkrankt war, sorgt für emotionale Momente.

1 / 6 Hier zu sehen: Sébastien Haller und Coach Edin Terzic. IMAGO/Kirchner-Media Sébastien Haller stellt sich in der Medienrunde den Fragen der Journalisten. IMAGO/Kirchner-Media Der BVB-Star gewährte dabei Einblicke in die Zeit während seiner vier Chemotherapie-Zyklen. IMAGO/Kirchner-Media

Darum gehts Sébastien Haller spricht offen über seine Hodenkrebserkankung.

Der 28-jährige Stürmer verpasste die Vorrunde wegen dieser.

Nun stand der BVB-Star erstmals wieder auf dem Fussballplatz.

Sébastien Haller hat nur wenige Monate nach seiner zweiten Krebsoperation ein überraschend schnelles Comeback gefeiert. Beim 5:1 von Borussia Dortmund im Test gegen Fortuna Düsseldorf in Marbella wurde der Torjäger des Fussball-Bundesligisten, bei dem im vergangenen Sommer ein Hodentumor diagnostiziert worden war, in der 74. Minute eingewechselt. Der zu Saisonbeginn für rund 31,5 Millionen Franken von Ajax Amsterdam verpflichtete Dortmunder Rekordeinkauf gab damit am Dienstag sein Debüt für den BVB.

«Es war ein grossartiger Moment für mich. Ich habe viel Unterstützung gespürt. Ich habe versucht, dem Trainer keine Alternative zu lassen und hart für diesen Moment gearbeitet», kommentierte der sichtlich bewegte Haller seinen Kurzeinsatz.

Nicht minder emotional reagierte Edin Terzic: «Zum ersten Mal trug er kein Trainingsshirt, sondern das Trikot von Borussia Dortmund. Wir sind stolz darauf.» Der Coach sehnt weitere Fortschritte herbei: «Wir hoffen, dass er keine negative Reaktion zeigt, wir darauf aufbauen und das Pensum in den nächsten Tage noch steigern können.»

«Die Symptome waren unangenehm»

Damit wachsen die Hoffnungen, dass der 28 Jahre alte ivorische Nationalspieler auch im ersten Pflichtspiel des Bundesliga-Sechsten am 22. Januar daheim gegen den FC Augsburg im Kader steht. «Ja, alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Ich werde mein Bestes geben, um am 22. Januar dabei zu sein», hatte der Rekonvaleszent am Montag gesagt.

Überhaupt hat Haller viel über die Zeit während seiner vier Chemotherapie-Zyklen erzählt. «Jedes Mal musste ich mehrere Tage im Krankenhaus und im Bett verbringen. Die Symptome waren unangenehm. Ich habe jedes Mal viel Flüssigkeit verloren, habe dadurch auch einige Kilo weniger gewogen. Ich hatte Schluckauf und Magenprobleme, das Essen konnte ich eine Zeit lang nicht richtig schmecken», sagte der 28 Jahre alte Stürmer in einem Interview der «Bild».

Emotionale Familien-Plakate

Vor allem seine Familie habe ihm nach der Krebs-Diagnose geholfen, erklärte Haller. «Als ich nach Hause gekommen bin, hatte meine Frau ein paar kleine Plakate vorbereitet mit den Nachrichten meiner Familie. Mama, Papa, Bruder, Schwester. Das war eigentlich das Emotionalste.» An den Tod habe er aber niemals gedacht während seiner schweren Zeit, betont Haller.

Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia! Wieder die Bayern. RB Leipzig. Ist mir völlig egal. Hauptsache es gibt bald wieder «Aargauer Spiess» auf dem Brügglifeld.

Aus der Fussballwelt habe er viele aufbauende Nachrichten erhalten. «Auch die Frankfurter Büffel-Bande mit Luka Jovic und Ante Rebic hat mir geschrieben, das hat mich gefreut», sagte Haller, der zwischen 2017 und 2019 für die Eintracht spielte.

Nun ist diese Leidenszeit aber vorbei. Am Dienstag stand er gegen Düsseldorf auf dem Feld. Im Testspiel gegen den FC Basel am kommenden Freitag dürfte erneut zum Einsatz kommen. Ernst gilt es für die Borussia dann am 22. Januar mit der Bundesliga-Fortsetzung gegen den FC Augsburg. Hallers Ziel sei es, dann erstmals für den BVB vor der «gelben Wand» der berühmten Südtribüne aufzulaufen. «Dieser Moment spielt sich seit Tag eins regelmässig in meinen Gedanken ab. Dafür spielt man bei dem Verein», so der 28-Jährige.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, die Diagnose Krebs erhalten? Hier findest du Hilfe: Krebstelefon, Tel. 0800 11 88 11 Kinderkrebshilfe Schweiz Cancerline, Chat mit Fachpersonen Regionale Beratungsstellen der Krebsliga Krebsforum Selbsthilfegruppen

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.