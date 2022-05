Kylian Mbappé sagt Real-Präsident per Telefon ab – er bleibt bei PSG

103 Millionen Franken Gehalt : Mbappé sagt Real-Präsident per Telefon ab – Superstar bleibt bei PSG

Lange wurde spekuliert, nun herrscht endlich Klarheit: Kylian Mbappé wird auch in der kommenden Saison für Paris St. Germain auflaufen.

In der kommenden Saison wird Mbappé immer noch das PSG-Trikot tragen.

Er wird seinen Vertrag in Paris verlängern.

Nach Monaten des Hin und Her herrscht im Wechsel-Theater um Kylian Mbappé endlich Klarheit. Der Franzose wird auch in der kommenden Saison im Trikot von PSG auflaufen. Der Wechsel nach Spanien zu Real Madrid ist endgültig vom Tisch. Wie spanische Medien berichten, soll der 23-Jährige am Samstagnachmittag persönlich bei Real-Präsident Florentino Pérez angerufen und ihm seinen Entscheid mitgeteilt haben.