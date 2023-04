Portugal: Schweizer Paar filmt Seeotter, der iPhone zerstört

Joel Ganz klingt ungläubig. Sein News-Scout-Video holte auf dem Tiktok-Kanal von 20 Minuten über zwei Millionen Klicks. «Das ist cool, dass es so viele Leute sahen, verrückt, dass es so durch die Decke ging.» Er filmte am 12. April einen Seeotter, der ein iPhone gegen den Felsen schlug. «Einem Mann fiel sein iPhone in ein Seeotterbecken. Ihm war das peinlich. Aber die Frau des Mannes gestikulierte und schrie herum, um das Smartphone vom Otter zurückzuerhalten. Die anderen Besucher mussten lachen», sagt Joel Ganz.

Ferienselfie in Lissabon: Joel Ganz und seine Frau Christa gönnten sich in den letzten Jahren fast keine Ferien.

Der Seeotter verwechselte das iPhone mit einer Muschel

Ferien sind für Joel und Christa Ganz eine Seltenheit. Seit sie sich 2018 in Langenthal BE mit einer kleinen Backstube und 2021 mit einer Bäckerei in Melchnau BE selbstständig machten, gingen sie nur eine Woche in die Ferien. Deshalb gönnten sie sich wieder einmal eine Woche Ferien. «Wir brauchten wieder einmal einen Tapetenwechsel», sagt Ganz.