Im letzten Moment

Millionenbetrug im Kanton Zug konnte verhindert werden

Die Zuger Polizei rät unter anderem dazu, gegenüber Personen misstrauisch zu sein, die sich am Telefon oder per E-Mail als Präsident, Vorsitzender, CEO, CFO oder dergleichen ausgeben.

Ein sogenannter CEO-Betrug über 2,6 Millionen Euro ist im Kanton Zug verhindert worden. Zwei Zahlungsaufträge konnten noch rechtzeitig gestoppt werden. In einem weiteren Fall waren die Betrüger dagegen erfolgreich und ergaunerten 30’000 US-Dollar.

Mehrere Firmen sind seit Anfang Juni durch Betrüger kontaktiert worden, wie die Zuger Polizei am Mittwoch mitteilte. Angestellte wurden unter einem Vorwand aufgefordert, hohe Geldbeträge auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Dazu wurden die E-Mail-Adressen von Vorgesetzten verfälscht.

In zwei Fällen wurde ein Zahlungsauftrag von gesamthaft 2,6 Millionen Euro auf ein Bankkonto in Hongkong in Auftrag gegeben. Der Betrug wurde jedoch bemerkt, und die Überweisung konnte verhindert werden.