Diese Nahrungsergänzungsmittel gegen Haarausfall kannst du dir sparen

Biotin

Biotin gilt als Klassiker unter den angeblichen Haarwuchs-Wundern und steckt neben Pillen auch in jeder Menge Gummibärchen und Pulvern, die als Lifestyle-Produkte beworben werden. Nur: Die allermeisten Menschen haben gar keinen Mangel an Biotin und nehmen laut Fachleuten bei einer ausgewogenen Ernährung ausreichend des Vitamins über die Nahrung auf. Was über den Tagesbedarf hinausgeht, scheidet der Körper einfach wieder aus. Ein Blutbild beim Arzt oder der Ärztin lohnt sich allerdings, wenn du plötzlich Haarausfall oder extrem brüchige Nägel bemerkst und der Grund unklar ist – fehlt es dir tatsächlich an Biotin, kann ein Nahrungsergänzungsmittel helfen.