Aktualisiert 23.04.2020 17:12

Fraumünsterpost-Raub als Dok im Fernsehen

Am 1. September 1997 erbeuteten fünf junge Männer bei einem Raub in der Fraumünsterpost in Zürich 53 Millionen Franken. Nun erzählen die Räuber, was sie zur Tat getrieben hat und wie sie leben.

von Daniela Gigor

Am Montag, dem 1. September, ging die Tat von fünf jungen Männern als sogenannter Jahrhundertraub in die Geschichte der Schweiz ein: Sie hatten von einem Post-Mitarbeiter erfahren, dass an diesem Tag mehr als 70 Millionen Franken im Innenhof der Fraumünsterpost in Zürich für den Transport in die Nationalbank bereit stehen.

Mit einem gestohlenen Fiat, der mit zwei PTT- Klebern als Unternehmensfahrzeug der Post getarnt war, fuhren sie mit dem Segen des ahnungslosen Wachmanns an ihr Ziel und bedrohten dort die Angestellten, die sich auf den Boden legen mussten. Der Raub ging dank guter Planung und genügend Kaltschnäuzigkeit rasch über die Bühne und die Täter fuhren nur vier Minuten später mit quietschenden Reifen und 53 Millionen Franken davon. Nun greift das Schweizer Fernsehen die Geschehnisse jenes Tages in einem Dokumentarfilm auf und lässt die Täter selbst Revue passieren.

Anführer soll jetzt im Gefängnis in Syrien sitzen

Damals nahm sogar Ronald Biggs, der 1963 selber einen legendären Postzugraub verübte, den einzigartigen Coup zur Kenntnis. Biggs soll zudem sogar ein Gratulationsschreiben verschickt haben. Während der Medienhype um den Raub bei den Schweizern enorm gross war und die Sympathie für die Räuber stieg, hielt die Freude für die Bande nur kurz an:Der Anführer geht als erster der Polizei ins Netz. Bei ihm handelte es sich um Elias Alabdullah, der heute im Gefängnis in Syrien sitzen soll. Er wurde knapp eine Woche nach dem Raub in Mailand verhaftet.

Wie das SRF weiter mitteilte, erinnert er sich in der Dok-Sendung in einem Telefoninterview zurück: «Meine Idee war es, irgendwo in den Libanon zu gehen und ein gutes Geschäft zu machen. Vielleicht eine Disco oder so. Aber es ist nicht so passiert.» Zu Wort kommen auch der damalige Kreispostdirektor Rolf Hasler, der zuständige Bezirksanwalt Rolf Jäger sowie beteiligte Postangestellte und Polizisten. Die Recherchen hätten auch neue Erkenntnisse ans Tageslicht befördert.

Räuber erzählen an was sie sich erinnern und wie sie heute leben

Das Schweizer Fernsehen verarbeitete dieses Stück Schweizer Geschichte auf zwei Kanälen: Im Fernsehen verdichtet die Samstagabend-Reihe «Es geschah am…» nachgestellte Szenen mit Aussagen von Zeitzeugen zu einem Doku-Drama. Im Audiobereich ist ein Podcast mit acht Folgen und auf srf.ch/audio verfügbar. Mit Audioausschnitten aus dem Film ist zu hören, wie der Raub ablief; die Räuber erzählen von ihren Erinnerungen an den Raub, verraten die Beweggründe, warum sie mitgemacht haben, und wie sie heute leben.

Ausserdem bilden die Produzentin Beatrice Gmünder und «DOK»-Filmerin Andrea Pfalzgraf in Gesprächen während vier Folgen das Leben der vier Haupttäter des Postraubs ab. Andrea Pfalzgraf kennt die Räuber persönlich, nachdem sie sie über Jahre hinweg begleitet und porträtiert hat.