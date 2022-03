Oberstammheim ZH – Millionenschaden – Lagerhalle brennt komplett aus

Bei einem Brand in Oberstammheim ZH ist ein Schaden in der Höhe von über einer Million Franken entstanden.

Am Dienstagmittag ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass eine Lagerhalle in Brand stehe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr in der Lagerhalle. Das Gebäude und mehrere Fahrzeuge in der Halle brannten komplett aus. Der Sachschaden wird auf über eine Million Franken geschätzt.