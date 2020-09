Die Moderatorin und Influencerin ist in der 39. Schwangerschaftswoche, ihr zweites Kind soll in diesen Tagen zur Welt kommen.

Kurz vor ihrer zweiten Geburt zeigt sie sich nun noch einmal offenherzig: Auf Instagram postet sie am Montagabend ein Spiegelselfie und zeigt ihrer Community ihren XL-Babybauch. «Vermutlich das letzte Schwangerschaftsfoto, das ihr von mir seht», schreibt die Zürcher Influencerin und Moderatorin dazu und garniert ihre Caption mit einem Zwinker-Emoji und einem Gewichts-Update: 27 Kilogramm habe sie inzwischen zugenommen.

Noch in diesen Tagen soll ihr Baby das Licht der Welt erblicken. Sie freue sich sehr, sei nun jedoch auch etwas wehmütig, weil das Kind so lange in ihrem Bauch war, sagt Mimi zu 20 Minuten. «Aber die Vorfreude ist riesig.»