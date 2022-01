Mimi Jäger und Rafael Beutl haben sich getrennt – «Nach zwei dunklen Jahren»

Jäger bestätigt gegenüber 20 Minuten die Trennung, doch zu den Umständen will sie sich nicht weiter äussern. Gegenüber « Blick » fasst sie sich kurz: «Dies als Schutz für Rafa und unsere Kinder.» Weiter fügt sie an: «Mir geht es gut, ich lebe ein stabiles Leben, bei dem ich versuche, alles bestmöglich unter einen Hut zubringen.»

Sie hatten Hoffnung auf Besserung

Diese Nachricht überraschte: Drei Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes verkündeten sie die zweite Schwangerschaft. Das Blatt schien sich gewendet zu haben. «Jede Beziehung hat ihre Probleme. Man wächst daran. Was dich nicht umbringt, macht dich stark», sagte Beutl in einem Interview mit der « SI ». Und auch Mimi legte nach: «Rafa sagt es richtig. Unsere Beziehung ist eine Achterbahn. Kriselnde Zeiten kommen und gehen. Wir sind beide Realisten und wissen: Zwei Kinder, ein Hund, arbeitende Eltern, da ist Streitpotenzial garantiert. Aber im Moment kriselt es nicht und wir steuern in dieselbe Richtung. Wir geben beide unser Bestes, dass unsere Liebe hält. Eine Garantie haben wir aber nicht.» Die Ausgangslage schien im September 2020 perfekt, als schliesslich Jay Noël Jäger das Licht der Welt erblickte.

Jüngste Gerüchte zum Liebes-Aus

Doch gehalten hat es letztlich nicht. Schon länger wurde über ein Liebes-Aus der beiden spekuliert. Anfang Dezember war Rafa im Promi-Special von «Swiss Dinner» zu sehen. Doch damals begrüsste er seine Gäste nicht im bekannten Daheim in Glattbrugg ZH, was für grosse Augen bei den Fans sorgte. Zuletzt auch an Weihnachten: Alle Jahre posten Beutl und Jäger zum Fest der Liebe ein Familienbild – doch in diesem Jahr war Beutl nicht auf dem Schnappschuss zu sehen. Der zweifache Vater musste ohne seine Kids auskommen.