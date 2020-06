Nach Distanzierung wegen Insta-Post

Mimi Jäger verlangt von der Post eine Entschuldigung

Öffentlich kritisierte Mimi Jäger «Black Lives Matter»-Demos. Ihr Kooperationspartner Post distanzierte sich. Nun fordert sie eine Entschuldigung.

Nach der Kritik an «Black Lives Matter»-Demos am Samstag erlebte Mirjam «Mimi» Jäger (37) einen heftigen Shitstorm. Am Montag haben auch die Kooperationspartner der Ex-Ski-Freestylerin reagiert. Die Post etwa distanzierte sich via Twitter von der Influencerin und kündigte an, nicht mehr mit ihr zusammenzuarbeiten. Nun verlangt Jäger von der Post eine Entschuldigung, wie sie in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri sagt. «Die Post hat einen Riesenschaden angerichtet», so Jäger.