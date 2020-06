Rassismusvorwurf

«Mimi Jägers finanzieller Schaden ist brutal»

Mirjam Jäger kritisierte öffentlich die Black-Live-Matters-Demos. Es folgte ein heftiger Shitstorm inklusive Morddrohungen, Kooperationspartner distanzierten sich von ihr. Wie politisch dürfen Influencer sein?

Rassismuskritik, Beschimpfungen, Morddrohungen: Mirjam «Mimi» Jäger (37) sieht sich seit Tagen mit einem heftigen Shitstorm konfrontiert. Auslöser war eine Insta-Story der Ex-Ski-Freestylerin vom Samstag, in der sie und ihr Verlobter Rafael Beutl (34) sich über die Black-Live-Matters-Demonstration in der Zürcher City aufregten.

«Danke, liebe Demonstranten. Unsere Pläne in der Stadt habt ihr ziemlich durcheinandergebracht», sagte Jäger auf ihrem Profil. «Jetzt habt ihr dann langsam genug demonstriert.» Im Gespräch mit 20 Minuten führte sie aus: «Wie halten sich all diese Leute an die Corona-Schutzmassnahmen? Maximal 300 sind erlaubt.» Dass die meisten Demonstrierenden keine Masken tragen würden, sei «ein Affront gegen alle, die sich nach wie vor an die Richtlinien vom BAG halten, und völlig verantwortungslos».

«In einen Strudel geraten»

Nach den heftigen Reaktionen reagierten am Montag auch Jägers Kooperationspartner. Die Post etwa distanzierte sich via Twitter von der Influencerin und kündigte an, nicht mehr mit ihr zusammenzuarbeiten. Auch die Mobiliar äusserte sich: In einem Tweet vom Montagmorgen liess die Versicherungsgesellschaft mitteilen, dass das Unternehmen «Lehren aus diesen Reaktionen für zukünftige Kooperationen ziehen» werde. Elektrounternehmen Philips will ebenso «umgehend entsprechend reagieren».