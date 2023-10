Mimoza und Noah Bachofen: So viel verdienen Schweizer Influencer

Platz 7 : Rapper EAZ wurde an der Awardshow als bester Musiker ausgezeichnet. Auf Instagram bekommt er pro Beitrag um die 384 Franken.

An den «Smile Swiss Influencer Awards» wurden die besten Influencer des Landes gekürt.

Viele träumen davon, Influencer zu werden. Aber wie viel Geld kann man in dem Business wirklich verdienen? Expertinnen und Experten von Casino.ch haben mit dem Tool «Instagram Money Calculator» aufgedeckt, wer von den Gewinnerinnen und Gewinnern der diesjährigen «Smile Swiss Influencer Awards» auf Social Media am meisten verdient. Die Auflösung findest du in der Bildstrecke oben.