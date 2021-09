Kreisgericht Wil  - Minderjährige bedroht, genötigt und Geschlechtsverkehr an ihr vollzogen

Am Mittwoch steht ein heute 26-jähriger Mann vor dem Kreisgericht Wil in Flawil. Unter anderem, weil er von Herbst 2013 bis Winter 2014 laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft mehrmals pro Woche Geschlechtsverkehr mit einer damals 14-Jährigen hatte. Ihm war klar, dass die Jugendliche damals noch nicht 16 Jahre alt war. Mindestens vier Mal wurde der Geschlechtsverkehr vom Beschuldigten auch gefilmt.

Mit Schlägen gedroht

Während der gemeinsamen Zeit der beiden zeigte der junge Mann stark kontrollierendes Verhalten. Er nahm mehrmals das Handy der Jugendlichen an sich und durchsuchte Chatverläufe und sichtete Bilder. Er wollte laut Anklageschrift die Kommunikation mit anderen Personen überwachen. Sein Kontrollwahn gipfelte darin, dass er im Sommer 2014 das Facebook-Profil kurzerhand löschte. Das Handy übergab die Jugendliche jeweils nur, weil sie Angst vor Schlägen durch den Beschuldigten hatte. Drohungen und Gewalt kamen ab und zu vor. «Kensch no de», heisst es in der Anklageschrift zu einem Chatverlauf inklusive des Bildes eines Händeabdrucks auf der Haut. Dazu schrieb er, dass er ihr damit den «ganzen Körper füllen» werde. Im Winter 2014 wurde die Jugendliche vom Beschuldigten so fest geschlagen, dass diese blaue Flecken an den Beinen sowie einen Händeabdruck am Oberarm davontrug. Der Abdruck war längere Zeit sichtbar.