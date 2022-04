Winterthur: Minderjährige klauen Lieferwagen und drehen Runden auf Parkplatz

Die Stadtpolizei Winterthur hat in der Nacht auf Sonntag drei Jugendliche festgenommen, die zuvor einen Lieferwagen entwendet hatten.

In Winterthur-Töss haben in der Nacht auf Sonntag drei Jugendliche einen Lieferwagen entwendet und damit Runden auf einem Parkplatz gedreht. Diese Meldung ging bei der Stadtpolizei kurz nach Mitternacht ein. Laut einer Mitteilung konnte die ausgerückte Patrouille vor Ort das genannte Fahrzeug anhalten und dessen Insassen, zwei jugendliche Schweizer im Alter von 13 und 15 Jahren verhaften. Ein weiterer Beteiligter, ein 14-jähriger Schweizer, konnte noch in der gleichen Nacht zu einem späteren Zeitpunkt verhaftet werden.