Zürich – Minderjährige kommen wegen Masken einfacher an Alkohol und Tabak

Die Stadtpolizei Zürich führte 2021 unangekündigte Alkohol- und Tabaktestkäufe in verschiedenen Betrieben durch. Dabei wurden der Verkauf von Bier, Wein oder Tabakwaren an unter 16-Jährige oder der Verkauf von Spirituosen an unter 18-Jährige kontrolliert. In fast 50 Prozent der Fälle erhielten die 14- bis 17-Jährigen Produkte, die ihnen die Betriebe nicht hätten verkaufen dürfen.