Überfall auf eine Tankstelle in Rothenburg LU: Bei der Täterschaft handelt es sich um zwei Mädchen. Mit diesen Bildern fahndete die Polizei nach dem Überfall nach den zunächst unbekannten Räubern.

Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren haben in Rothenburg eine Tankstelle überfallen.

Mitte Januar wurde der Tankstellen-Shop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg LU überfallen. Jetzt haben Ermittlungen der Polizei ergeben, dass es sich bei der Täterschaft um zwei minderjährige Mädchen handelt, welche die Angestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld verlangt hatten. Es handelt sich laut Mitteilung der Polizei um zwei jugendliche Schweizerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren. «Zum Motiv gaben sie der Polizei zu Protokoll, dass sie Geld erbeuten wollten, um finanzielle Probleme zu lösen», heisst es in der Mitteilung.