Überschwemmungen : Mindestens 11 Menschen sterben bei Hochwasser in der Türkei

Während Feuerwehrleute im Süden der Türkei gegen die andauernden Waldbrände kämpfen, flüchten im Norden Hunderte Menschen vor dem Hochwasser.

Die Wassermassen zerstörten am Mittwoch in den Schwarzmeerprovinzen Bartin, Kastamonu, Sinop und Samsun Häuser und Brücken und rissen Autos mit sich. Hubschrauber retteten Menschen, die sich auf Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten. Das Hochwasser ging am Donnerstag zurück, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Sechs Todesopfer seien in Kastamonu gefunden worden, drei weitere später in versunkenen Autos und überschwemmten Häusern in der Ortschaft Bozkurt in Kastamonu. Eine 80 Jahre alte Frau wurde in Bartin vermisst.