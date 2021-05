Mexiko : Mindestens 15 Tote bei schwerem U-Bahn-Unglück

In Mexiko-Stadt stürzte am Montagabend eine U-Bahn-Brücke ein. Dabei wurden mindestens fünfzehn Menschen getötet und 34 Verletzte ins Spital gebracht.

Beim Einsturz eines Teils einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Mehrere Waggons einer Bahn der Metro-Linie 12 waren am späten Montagabend (Ortszeit) einige Meter in die Tiefe gestürzt und miteinander zusammengestossen, wie auf Videos zu sehen war, die in sozialen Medien verbreitet wurden. «Ein Stützbalken hat nachgegeben», sagte Sheinbaum vor Ort.