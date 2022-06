Unglück : Mindestens 255 Tote bei nächtlichem Erdbeben in Afghanistan

Ein heftiges Erdbeben im Osten Afghanistans hat zahlreiche Todesopfer gefordert. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Paktika.

Bei einem starken Erdbeben sind in der ostafghanischen Provinz Paktika nach einem Medienbericht mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte seien an Bord von Helikoptern in das Unglücksgebiet unterwegs, berichtete die staatliche afghanische Nachrichtenagentur Bakhtar am Mittwoch weiter. Demnach hatte das Beben die Stärke 6,0. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.