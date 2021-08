Bangladesch : Mindestens 16 Hochzeitsgäste von Blitzen getötet

Eine Hochzeitsgesellschaft wollte sich gerade vor einem Gewitter in Sicherheit bringen, als innert Sekunden mehrere Blitze einschlugen.

Bei einer Hochzeitsfeier in Bangladesch sind mindestens 16 Menschen durch Blitzschläge ums Leben gekommen. In der Stadt Shibganj nahe der Grenze zu Indien schlugen am Mittwoch innerhalb weniger Sekunden mehrere Blitze ein, wie die Behörden mitteilten. Dabei wurde eine Hochzeitsgesellschaft getroffen, die gerade von einem Schiff kam, um sich vor dem Gewitter in Sicherheit zu bringen. Der Bräutigam wurde verletzt, die Braut war nicht dabei.