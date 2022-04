Twer : Mindestens 17 Tote bei Brand in russischem Militär-Forschungszentrum

Vor vier Tagen brannte es in einer militärischen Forschungsstätte in der russischen Stadt Twer. Mittlerweile kostete der Brand mindestens 17 Menschen das Leben. Die Brandursache ist unbekannt.

Am selben Tag kam es auch zu einem Grossfeuer in einem Chemiekomplex in einer anderen Stadt.

Am Donnerstag brannte es in einer militärischen Forschungseinrichtung, in der etwa die Iskander-Raketen entwickelt wurden.

Vier Tage nach einem Brand in einem militärischen Forschungsinstitut in Russland ist die Zahl der Toten auf mindestens 17 gestiegen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Stadt Twer nordwestlich von Moskau habe sich seit dem Unglück am Donnerstag auf 17 erhöht, erklärten die Regionalbehörden am Montag. Unmittelbar nach dem Unglück war von sechs Toten die Rede gewesen. Laut einem russischen Journalisten soll die Liste der Toten sogar 25 Namen umfassen.