Indien : Mindestens 18 Corona-Patienten sterben bei Krankenhausbrand

In Indien grassiert die Corona-Pandemie derzeit besonders schlimm. Nun sind bei einem Brand in einem Spital im Westen des Landes weitere Covid-Patienten gestorben.

1 / 4 Im westindischen Bundesstaat Gujarat kamen mehrere Menschen bei einem Spitalbrand ums Leben. via REUTERS Grauenvolle Szenen waren Berichten zufolge auf Bildern zu sehen. via REUTERS Es waren demnach Überreste von Menschen zu sehen, lebendig auf Krankentragen und Betten verbrannt seien. via REUTERS

Darum gehts Bei einem Brand auf einer Krankenstation für Covid-Patienten sind mindestens 18 Personen ums Leben gekommen.

Weitere 50 Menschen wurden gerettet.

Die Ursache des Brandes wird derzeit ermittelt.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im westindischen Bundesstaat Gujarat sind mindestens 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten ums Leben gekommen. Weitere 50 Menschen seien am frühen Samstagmorgen von Einheimischen und Feuerwehrleuten aus dem vierstöckigen Welfare Hospital in der Stadt Bharuch gerettet worden, berichtete die Zeitung «Times of India» unter Berufung auf die Polizei. Sie seien in andere Krankenhäuser gebracht worden.

Auf Bildern seien die Überreste von Menschen zu sehen, die lebendig auf Krankentragen und in Betten verbrannt seien, hiess es weiter. Das Feuer sei auf einer Station für Covid-19-Patienten ausgebrochen und nach einer Stunde gelöscht gewesen. Die Ursache für den Brand müsse noch ermittelt werden.

Erst am 23. April waren bei einem Brand in einer Intensivstation in Virar nördlich von Mumbai mindestens 13 Corona-Patienten gestorben. In Indien kommt es häufig zu Bränden, auch in Krankenhäusern. Ursache dafür ist oft eine schlechte oder veraltete Ausstattung der Gebäude.

Höchstwert an Corona-Infektionen

Am Freitag war in Indien ein weltweiter Höchstwert an neuen Corona-Infektionen binnen eines einzigen Tages erfasst worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 386’000 Infektionen registriert. Im selben Zeitraum starben weitere 3498 Menschen mit oder an dem Virus. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen liegt inzwischen bei mehr als 18,7 Millionen. Zudem starben seit Beginn der Pandemie mehr als 200’000 Menschen in Verbindung mit dem Virus.

In dem südasiatischen Land mit insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern sind Krankenhäuser und Krematorien überfüllt. Medizinischer Sauerstoff ist knapp. Zugleich berichteten mehrere indische Bundesstaaten, dass ihnen die Impfdosen ausgehen. Nach dem Plan der Regierung sollen sich von diesem Samstag an eigentlich alle Erwachsenen impfen lassen können. Der neue Anstieg wird auch mit der Virusmutante B.1.617 in Verbindung gebracht.